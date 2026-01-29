Spectacle de marionnettes Salades à l’italienne Rue Abbé le Barh Erdeven
Spectacle de marionnettes Salades à l’italienne
Rue Abbé le Barh Espace culturel Le Roelan Erdeven Morbihan
Début : 2026-04-17 15:00:00
fin : 2026-04-17
2026-04-17
Le vieux Téobaldo riche boulanger du village, a, en laissant tout son héritage à son neveu Pépéroni, mis une condition
Pépéroni devra durant cinq ans distribuer des pains chaque matin aux pauvres. À cette idée, l’oncle Téobaldo a dû rire sous cape plus d’une fois avant de mourir !
Pépéroni ”Madre mia, Téobaldo, oncle de malheur, tu veux ma mort ! Quel supplice de voir s’envoler tout cet argent que je ne pourrais gagner !
Pauvre de moi, mais que faire ! Perdre ma boulangerie, jamais !”
Rue Abbé le Barh Espace culturel Le Roelan Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 63 89
