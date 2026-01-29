Spectacle de marionnettes Salades à l’italienne Rue Abbé le Barh Erdeven

Spectacle de marionnettes Salades à l’italienne

Rue Abbé le Barh Espace culturel Le Roelan Erdeven Morbihan

Début : 2026-04-17 15:00:00

fin : 2026-04-17

2026-04-17

Le vieux Téobaldo riche boulanger du village, a, en laissant tout son héritage à son neveu Pépéroni, mis une condition

Pépéroni devra durant cinq ans distribuer des pains chaque matin aux pauvres. À cette idée, l’oncle Téobaldo a dû rire sous cape plus d’une fois avant de mourir !

Pépéroni ”Madre mia, Téobaldo, oncle de malheur, tu veux ma mort ! Quel supplice de voir s’envoler tout cet argent que je ne pourrais gagner !

Pauvre de moi, mais que faire ! Perdre ma boulangerie, jamais !”

Rue Abbé le Barh Espace culturel Le Roelan Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 63 89

