Spectacle de marionnettes Sortie de résidence Un Vent Nouveau Cie Hold Up! Le Lem Nancy

Spectacle de marionnettes Sortie de résidence Un Vent Nouveau Cie Hold Up!

Le Lem 11 grande rue Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-04-23 18:00:00

fin : 2026-04-23 19:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Tout public à partir de 7 ans.

Pour sa prochaine création jeune public, la compagnie Hold Up ! adapte le roman classique de la littérature britannique Le Vent dans les Saules de Kenneth Grahame, une ode à l’amitié et à la nature ayant pour personnages principaux un rat, un crapaud, un blaireau et une taupe. La compagnie souhaite adapter cette histoire grâce à la technique de la gaine chinoise, forme traditionnelle apprise à Taiwan pour la metteuse en scène et constructrice du spectacle Lucie Cunningham.

En résidence au LEM en avril, elle vous propose de venir assister à une étape de travail le jeudi 23 !

Informations pratiques:

Entrée libre.

Réservation conseillée.Tout public

0 .

Le Lem 11 grande rue Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 35 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For all ages 7 and up.

For its next production for young audiences, the Hold Up! company is adapting Kenneth Grahame?s classic British novel The Wind in the Willows, an ode to friendship and nature featuring a rat, a toad, a badger and a mole. The company wants to adapt this story using the Chinese sheath technique, a traditional form learned in Taiwan for director and show builder Lucie Cunningham.

In residence at the LEM in April, the company invites you to come and watch a working session on Thursday 23rd!

Practical information:

Free admission.

Reservations recommended.

L’événement Spectacle de marionnettes Sortie de résidence Un Vent Nouveau Cie Hold Up! Nancy a été mis à jour le 2026-01-23 par DESTINATION NANCY