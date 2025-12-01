Spectacle de marionnettes Tic Toc le petit Phoque Campus des Associations Vernon

Spectacle de marionnettes Tic Toc le petit Phoque

Le Théâtre du Lion accueille un charmant spectacle de marionnettes intitulé Tic Toc le petit Phoque spécialement conçu pour les enfants jusqu’à 12 ans.

Deux séances sont proposées, à 14h30 et 16h, pour 40 minutes.

Tarif 4 euros

Réservation conseillée au 06 48 71 00 30 .

