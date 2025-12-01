Spectacle de marionnettes Tic Toc le petit Phoque Campus des Associations Vernon
Spectacle de marionnettes Tic Toc le petit Phoque Campus des Associations Vernon mercredi 17 décembre 2025.
Spectacle de marionnettes Tic Toc le petit Phoque
Campus des Associations 2 place Marcel Beaufour Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 14:30:00
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-17
Le Théâtre du Lion accueille un charmant spectacle de marionnettes intitulé Tic Toc le petit Phoque spécialement conçu pour les enfants jusqu’à 12 ans.
Deux séances sont proposées, à 14h30 et 16h, pour 40 minutes.
Tarif 4 euros
Réservation conseillée au 06 48 71 00 30 .
Campus des Associations 2 place Marcel Beaufour Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 48 71 00 30 theatredulion@gmail.com
English : Spectacle de marionnettes Tic Toc le petit Phoque
L’événement Spectacle de marionnettes Tic Toc le petit Phoque Vernon a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération