SPECTACLE DE MENTALISME AU CASINO JOA Bourbonne-les-Bains samedi 13 décembre 2025.

CASINO JOA Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13

2025-12-13

Tout public
Show exceptionnel de mentalisme avec Dorian Maknamara !
Réservation et règlement au 03 25 90 90 90 ou directement à l’accueil du casino.
Tarif 23€ avec 5€ de ticket de jeu offert pour les adultes et 18€ pour les 14 ans.   .

CASINO JOA Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 90 90 

