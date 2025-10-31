SPECTACLE DE MENTALISME AU CASINO JOA Bourbonne-les-Bains
SPECTACLE DE MENTALISME AU CASINO JOA Bourbonne-les-Bains samedi 13 décembre 2025.
SPECTACLE DE MENTALISME AU CASINO JOA
CASINO JOA Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Tout public
Show exceptionnel de mentalisme avec Dorian Maknamara !
Réservation et règlement au 03 25 90 90 90 ou directement à l’accueil du casino.
Tarif 23€ avec 5€ de ticket de jeu offert pour les adultes et 18€ pour les 14 ans. .
CASINO JOA Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 90 90
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement SPECTACLE DE MENTALISME AU CASINO JOA Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-24 par Antenne de Bourbonne-les-Bains