Spectacle de Mentalisme avec Pascal FROMENT Espace Grammont Besançon

Spectacle de Mentalisme avec Pascal FROMENT

Espace Grammont 20 Rue Megevand Besançon Doubs

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 17:00:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Spectacle de Mentalisme

Si la magie traditionnelle est l’art de la manipulation

d’objets, le mentalisme est l’art de la manipulation de l’esprit. Le mentaliste se concentre sur votre esprit !

Il est capable de vous influencer et de deviner vos pensées.

Découvrez les pouvoirs insoupçonnés du cerveau humain au travers d’expériences bluffantes de mentalisme.

– Des prédictions sur le comportement des spectateurs

– Des expériences de lecture et de transmission de pensée, de mémoire prodigieuse, de synchronicité.

Pour réaliser tout cela, le mentaliste a recours à de nombreuses techniques Observation, étude de la gestuelle, suggestion, mémoire,…

Pendant près d’une heure, vivez toutes ces aventures avec émotion et humour et ressortez de tout cela avec peut-être plus de questions que de réponses.

Pascal FROMENT excelle dans plusieurs domaines (chanson, magie, mentalisme) et il est aussi clown hospitalier avec l’association Le Trèfle à 4 clowns, que vous pourrez soutenir à l’occasion de cette journée du 7 décembre. .

Espace Grammont 20 Rue Megevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Spectacle de Mentalisme avec Pascal FROMENT

German : Spectacle de Mentalisme avec Pascal FROMENT

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle de Mentalisme avec Pascal FROMENT Besançon a été mis à jour le 2025-10-24 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON