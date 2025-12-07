Spectacle de Mentalisme avec Pascal FROMENT Espace Grammont Besançon
Spectacle de Mentalisme avec Pascal FROMENT
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2025-12-07 17:00:00
fin : 2025-12-07 19:00:00
2025-12-07
Spectacle de Mentalisme
Si la magie traditionnelle est l’art de la manipulation
d’objets, le mentalisme est l’art de la manipulation de l’esprit. Le mentaliste se concentre sur votre esprit !
Il est capable de vous influencer et de deviner vos pensées.
Découvrez les pouvoirs insoupçonnés du cerveau humain au travers d’expériences bluffantes de mentalisme.
– Des prédictions sur le comportement des spectateurs
– Des expériences de lecture et de transmission de pensée, de mémoire prodigieuse, de synchronicité.
Pour réaliser tout cela, le mentaliste a recours à de nombreuses techniques Observation, étude de la gestuelle, suggestion, mémoire,…
Pendant près d’une heure, vivez toutes ces aventures avec émotion et humour et ressortez de tout cela avec peut-être plus de questions que de réponses.
Pascal FROMENT excelle dans plusieurs domaines (chanson, magie, mentalisme) et il est aussi clown hospitalier avec l’association Le Trèfle à 4 clowns, que vous pourrez soutenir à l’occasion de cette journée du 7 décembre. .
Espace Grammont 20 Rue Megevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
