Spectacle de mentalisme : Croire [?] – « Dé formes » Place de la Précourerie Périers
vendredi 18 septembre 2026 · Place de la Précourerie · Périers
Informations pratiques
Périers
Spectacle de mentalisme : Croire [?] – « Dé formes »
Place de la Précourerie Espace Nelson Mandela Périers Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:30:00
fin : 2026-09-18 21:30:00
Date(s) :
2026-09-18
Dans le cadre du projet « Dé formes » en partenariat avec la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche, découvrez un spectacle de Benoît Loizeau de mentalisme interactif, drôle, étonnant et souvent déstabilisant ! Suivi d’un débat « Peut-on vraiment se fier à notre cerveau ? » avec Virginie Bagneux, enseignante-chercheuse en psychologie sociale de l’université de Caen-Normandie.
À partir de 12 ans .
Place de la Précourerie Espace Nelson Mandela Périers 50190 Manche Normandie +33 2 33 07 46 69 bibliotheque@ville-periers.fr
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English : Spectacle de mentalisme : Croire [?] – « Dé formes »
L’événement Spectacle de mentalisme : Croire [?] – « Dé formes » Périers a été mis à jour le 2026-09-10 par Côte Ouest Centre Manche
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