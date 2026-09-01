Informations pratiques

Périers

Spectacle de mentalisme : Croire [?] – « Dé formes »

Place de la Précourerie Espace Nelson Mandela Périers Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:30:00

fin : 2026-09-18 21:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Dans le cadre du projet « Dé formes » en partenariat avec la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche, découvrez un spectacle de Benoît Loizeau de mentalisme interactif, drôle, étonnant et souvent déstabilisant ! Suivi d’un débat « Peut-on vraiment se fier à notre cerveau ? » avec Virginie Bagneux, enseignante-chercheuse en psychologie sociale de l’université de Caen-Normandie.

À partir de 12 ans .

Place de la Précourerie Espace Nelson Mandela Périers 50190 Manche Normandie +33 2 33 07 46 69 bibliotheque@ville-periers.fr

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English : Spectacle de mentalisme : Croire [?] – « Dé formes »

L’événement Spectacle de mentalisme : Croire [?] – « Dé formes » Périers a été mis à jour le 2026-09-10 par Côte Ouest Centre Manche