Spéctacle de Mentalisme Intuition Espace Noriac Salle Haute Limoges

Espace Noriac Salle Haute 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Selon une étude sur l’intuition, 77% des femmes et seulement 58% des hommes ont revendiqué être intuitif.

Venez découvrir Melphis dans ce spectacle de Mentalisme pour partager une expérience unique et interactif sur l’intuition qui révélera si cette étude est exacte. Les spectateurs devront suivre leur instinct.

Sous réservation (mail/téléphone) .

Espace Noriac Salle Haute 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 84 17 59 yann87430@gmail.com

