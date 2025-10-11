Spéctacle de Mentalisme Intuition Espace Noriac Salle Haute Limoges
Spéctacle de Mentalisme Intuition Espace Noriac Salle Haute Limoges samedi 11 octobre 2025.
Spéctacle de Mentalisme Intuition
Espace Noriac Salle Haute 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Selon une étude sur l’intuition, 77% des femmes et seulement 58% des hommes ont revendiqué être intuitif.
Venez découvrir Melphis dans ce spectacle de Mentalisme pour partager une expérience unique et interactif sur l’intuition qui révélera si cette étude est exacte. Les spectateurs devront suivre leur instinct.
Sous réservation (mail/téléphone) .
Espace Noriac Salle Haute 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 84 17 59 yann87430@gmail.com
English : Spéctacle de Mentalisme Intuition
German : Spéctacle de Mentalisme Intuition
Italiano :
Espanol : Spéctacle de Mentalisme Intuition
L’événement Spéctacle de Mentalisme Intuition Limoges a été mis à jour le 2025-10-02 par OT Limoges Métropole