Spectacle de mentalisme L’Effet Papillon Taha Mansour Dolus-d’Oléron

Spectacle de mentalisme L’Effet Papillon Taha Mansour Dolus-d’Oléron vendredi 21 novembre 2025.

Spectacle de mentalisme L’Effet Papillon Taha Mansour

Salle des fêtes Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

-25 ans, demandeurs d’emploi

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21 22:30:00

Date(s) :

2025-11-21

Le mentaliste Taha Mansour vous invite à un voyage mental poétique et bluffant dans lequel vous êtes incités à remettre en question la perception que vous avez du monde environnant. Lecture de pensées, influence, prédictions et voyance…

Salle des fêtes Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 32 36 culture@dolusoleron.fr

English :

Mentalist Taha Mansour invites you on a poetic mental journey in which you are challenged to question your perception of the world around you. Mind reading, influence, predictions and clairvoyance?

German :

Der Mentalist Taha Mansour lädt Sie zu einer poetischen und verblüffenden mentalen Reise ein, auf der Sie Ihre Wahrnehmung der Welt um Sie herum in Frage stellen können. Gedankenlesen, Beeinflussung, Vorhersagen und Hellsehen?

Italiano :

Il mentalista Taha Mansour vi invita a un viaggio mentale poetico e mozzafiato in cui sarete incoraggiati a mettere in discussione la vostra percezione del mondo circostante. Lettura del pensiero, influenza, predizione e chiaroveggenza?

Espanol :

El mentalista Taha Mansour le invita a un viaje mental poético y sobrecogedor en el que se le anima a cuestionar su percepción del mundo que le rodea. ¿Lectura de la mente, influencia, predicciones y clarividencia?

L’événement Spectacle de mentalisme L’Effet Papillon Taha Mansour Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes