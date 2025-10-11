Spectacle de Merwane Benlazar Le Cargo de Nuit Arles

Samedi 11 octobre 2025 de 20h à 22h30. Le Cargo de Nuit 7 Avenue Sadi Carnot Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 31.5 – 31.5 – 31.5 EUR

Début : 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-11 22:30:00

2025-10-11

Le Samedi 11 Octobre, venez vivre le nouveau spectacle de Merwane Benlazar au cargo de nuit à Arles.

Découvrez le spectacle captivant de Merwan Benlazar, une étoile montante du one-man show ! Présenté à Arles, ce spectacle national promet une expérience mémorable remplie d’humour, de culture et de divertissement.



Dans l’intimité de la scène arlésienne, Merwan Benlazar déploie un éventail de talents avec son spectacle qui mêle adroitement anecdotes personnelles et observations fines sur la société. Son humour, tantôt espiègle, tantôt incisif, vous entraîne dans un univers où chaque rire partagé crée un lien profond.



Idéal pour une sortie culturelle en famille ou entre amis, ce one-man show s’adresse à toutes et à tous, offrant un moment de détente et de réflexion. Ne manquez pas de réserver vos places pour une soirée où le quotidien se transformera en une scène de pur plaisir. .

Le Cargo de Nuit 7 Avenue Sadi Carnot Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

this Saturday, October 11, come and experience Merwane Benlazar’s new show at the cargo de nuit in Arles.

German :

diesen Samstag, den 11. Oktober, erleben Sie die neue Show von Merwane Benlazar im cargo de nuit in Arles.

Italiano :

Sabato 11 ottobre, venite a vedere il nuovo spettacolo di Merwane Benlazar al cargo de nuit di Arles.

Espanol :

Este sábado 11 de octubre, venga a disfrutar del nuevo espectáculo de Merwane Benlazar en el cargo de nuit de Arles.

