Spectacle de MMA VMT5 Espace sportif et éducatif Montélimar

Spectacle de MMA VMT5

Espace sportif et éducatif 118 Avenue Jean Jaurés Montélimar Drôme

Tarif : 30 – 30 – 100 EUR

Début : 2025-10-25 20:30:00

fin : 2025-10-25 00:00:00

2025-10-25

le VMT5 débarque à Montélimar! le show MMA de l’année: des combats explosifs, ambiance de feu, stars du ring et émotions garanties! Réserve vite ta place et vis le VMT

Puissance, technique et émotions à fleur de peau.

Espace sportif et éducatif 118 Avenue Jean Jaurés Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 80 80 92 nguimbouswilfried@hotmail.com

English :

vMT5 comes to Montélimar! The MMA show of the year: explosive fights, a fiery atmosphere, ring stars and guaranteed emotion! Reserve your place now and experience VMT

Power, technique and raw emotion.

German :

der VMT5 kommt nach Montélimar! Die MMA-Show des Jahres: explosive Kämpfe, feurige Atmosphäre, Stars im Ring und garantierte Emotionen! Sichern Sie sich schnell Ihren Platz und erleben Sie den VMT!

Kraft, Technik und Emotionen, die unter die Haut gehen.

Italiano :

a Montélimar arriva il VMT5, lo spettacolo di MMA dell’anno: combattimenti esplosivi, atmosfera infuocata, stelle del ring ed emozioni garantite! Prenota subito il tuo posto e vivi il VMT

Potenza, tecnica ed emozione.

Espanol :

vMT5 llega a Montélimar! El espectáculo de MMA del año: combates explosivos, ambiente enardecido, estrellas del ring y emoción garantizada! Reserva ya tu plaza y vive el VMT

Potencia, técnica y emoción en estado puro.

L’événement Spectacle de MMA VMT5 Montélimar a été mis à jour le 2025-10-08 par Montélimar Tourisme Agglomération