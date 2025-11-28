Spectacle de Morgane Berling Quand je serai grande La Petite Scène Montélimar
Spectacle de Morgane Berling Quand je serai grande La Petite Scène Montélimar vendredi 28 novembre 2025.
Spectacle de Morgane Berling Quand je serai grande
La Petite Scène 3 rue du mai Montélimar Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
tarif réduit pour -18 ans, étudiants, personnes en recherche d’emploi, minima sociaux
Début : 2025-11-28 20:30:00
fin : 2025-11-28 21:30:00
2025-11-28
MORGANE BERLING Quand je serai grande
Seule en scène Humour
La Petite Scène 3 rue du mai Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
MORGANE BERLING When I grow up
One-woman show Humor
German :
MORGANE BERLING Wenn ich groß bin!
Solo Humor
Italiano :
MORGANE BERLING Quando sarò grande
Spettacolo da sola donna Umorismo
Espanol :
MORGANE BERLING Cuando sea mayor
Espectáculo unipersonal Humor
