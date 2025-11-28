Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle de Morgane Berling Quand je serai grande La Petite Scène Montélimar vendredi 28 novembre 2025.

La Petite Scène 3 rue du mai Montélimar Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit
tarif réduit pour -18 ans, étudiants, personnes en recherche d’emploi, minima sociaux

Début : 2025-11-28 20:30:00
fin : 2025-11-28 21:30:00

2025-11-28

MORGANE BERLING Quand je serai grande
Seule en scène Humour
La Petite Scène 3 rue du mai Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

English :

MORGANE BERLING When I grow up
One-woman show Humor

German :

MORGANE BERLING Wenn ich groß bin!
Solo Humor

Italiano :

MORGANE BERLING Quando sarò grande
Spettacolo da sola donna Umorismo

Espanol :

MORGANE BERLING Cuando sea mayor
Espectáculo unipersonal Humor

