Spectacle de Morgane Berling Quand je serai grande La Petite Scène Montélimar

Spectacle de Morgane Berling Quand je serai grande

La Petite Scène 3 rue du mai Montélimar Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

tarif réduit pour -18 ans, étudiants, personnes en recherche d’emploi, minima sociaux

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28 21:30:00

Date(s) :

2025-11-28

MORGANE BERLING Quand je serai grande

Seule en scène Humour

La Petite Scène 3 rue du mai Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

MORGANE BERLING When I grow up

One-woman show Humor

German :

MORGANE BERLING Wenn ich groß bin!

Solo Humor

Italiano :

MORGANE BERLING Quando sarò grande

Spettacolo da sola donna Umorismo

Espanol :

MORGANE BERLING Cuando sea mayor

Espectáculo unipersonal Humor

