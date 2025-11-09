Spectacle de Music-Hall Le Chai Saint-Georges-d’Oléron
Spectacle de Music-Hall Le Chai Saint-Georges-d’Oléron dimanche 9 novembre 2025.
Spectacle de Music-Hall
Le Chai 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 14:00:00
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
Du Music-hall avec « La revue » d’ Étinc’elles
Goûter offert
.
Le Chai 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 18 08 10
English : Music Hall Show
Music-hall with « La revue » by Étinc’elles
Complimentary snack
German : Music-Hall-Show
Music-Hall mit « La revue » von Étinc’elles
Kostenloser Imbiss
Italiano :
Sala musica con « La revue » di Étinc’elles
Merenda in omaggio
Espanol : Espectáculo Music Hall
Sala de música con « La revue » de Étinc’elles
Aperitivo gratuito
L’événement Spectacle de Music-Hall Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes