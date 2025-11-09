Spectacle de Music-Hall Le Chai Saint-Georges-d’Oléron

Spectacle de Music-Hall Le Chai Saint-Georges-d’Oléron dimanche 9 novembre 2025.

Spectacle de Music-Hall

Le Chai 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2025-11-09 14:00:00

fin : 2025-11-09

2025-11-09

Du Music-hall avec « La revue » d’ Étinc’elles

Goûter offert

Le Chai 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 18 08 10

English : Music Hall Show

Music-hall with « La revue » by Étinc’elles

Complimentary snack

German : Music-Hall-Show

Music-Hall mit « La revue » von Étinc’elles

Kostenloser Imbiss

Italiano :

Sala musica con « La revue » di Étinc’elles

Merenda in omaggio

Espanol : Espectáculo Music Hall

Sala de música con « La revue » de Étinc’elles

Aperitivo gratuito

