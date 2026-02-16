Spectacle de musique et de danse classiques indiennes à la Galerie Namast’Art Galerie Namast’art Pertuis

Spectacle de musique et de danse classiques indiennes à la Galerie Namast’Art

Vendredi 6 mars 2026 de 20h à 21h30. Galerie Namast’art 90 rue de la Tour Pertuis Vaucluse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06 21:30:00

Soirée immersive de musique et de danse classiques indiennes avec Tabla, flûte Bansuri et danse Kathak 6 mars 2026 à 20h.

Une présentation vibrante des arts classiques indiens mettant à l’honneur le Kathak, le Tabla et la Bansuri.

Découvrez les rythmes puissants du Tabla avec Nabankur Bhattacharya, la grâce expressive du Kathak avec Dr. Maitryee Mahatma, et les mélodies envoûtantes de la Bansuri avec Nicolò Melocchi.

Laissez le rythme, la tradition et l’art prendre vie avec Taal Tarang. .

Galerie Namast’art 90 rue de la Tour Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 61 50 35 23 info@namastart.fr

English :

Immersive evening of classical Indian music and dance with Tabla, Bansuri flute and Kathak dance March 6, 2026 at 8pm.

