Spectacle de musique et humour Les Frères Choum Théâtre L’Hermine Saint-Malo

Spectacle de musique et humour Les Frères Choum Théâtre L’Hermine Saint-Malo mardi 4 novembre 2025.

Spectacle de musique et humour Les Frères Choum

Théâtre L’Hermine Place Bouvet Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-04 20:00:00

fin : 2025-11-04

2025-11-04

Dans le secret de leur atelier- laboratoire, les frères Choum, musiciens-inventeurs, constructivistes et futuristes, conçoivent et réalisent des machines sonores destinées à les accompagner musicalement.

Machine après machine, ils travaillent d’arrache-pied pour réaliser leur “invention révolutionnaire”, celle qui leur apportera la gloire, ainsi qu’à leur chère patrie, en repoussant les limites de l’art musical le “Robot-Trompettiste”. Stakhanoviste musical, ce robot devrait jouer plus vite, plus aigu et plus fort que n’importe quel musicien humain !

Plus proches de Buster Keaton ou des Marx Brothers que des Frères Lumière, les frères Choum nous attendrissent par la fragilité de leurs personnages et par leur douce folie créatrice.

Une production Odyssée ensemble & cie .

Théâtre L’Hermine Place Bouvet Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 62 61

