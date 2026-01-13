Spectacle de Nathalie Boitel Le Vingt trente cinq Aix-en-Provence

Spectacle de Nathalie Boitel

Vendredi 13 février 2026 de 19h à 22h. Le Vingt trente cinq 59 boulevard de la République Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-02-13 22:00:00

Découvrez le spectacle de Nathalie Boitel au Vingt-Trente-Cinq !

Elle est la bonne pote, la bonne mère, la bonne collègue, un peu toutes les femmes de ta vie en elle réunies. Et parfois elle pète des câbles.



Avec un naturel et une énergie entraînante, Nathalie passe au crible nos comportements du quotidien, qu’on soit au boulot, en couple ou en famille. Elle parlera d’elle, de vous, de nous, de la vie… bref venez, on va s’marrer !



Programme

19h00 Ouverture des portes, accueil et bar/restauration

20h30 Lancement du spectacle



Soirées déconseillées aux -16 ans et interdite au -12 ans.

Certaines blagues peuvent heurter la sensibilité des mineurs.



Placement libre dans la salle de spectacle.

(Pour vous garantir la meilleure expérience Être là au moins 30mn avant le lancement du spectacle). .

Le Vingt trente cinq 59 boulevard de la République Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 68 19 64 42 affairedecomedie@gmail.com

English :

Discover Nathalie Boitel’s show at Le Vingt-Trente-Cinq!

