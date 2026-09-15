Spectacle de Nina Azoulai Le Scènacle Besançon
jeudi 11 mars 2027 · Le Scènacle · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Spectacle de Nina Azoulai
Le Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie, Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-11 20:00:00
fin : 2027-03-11
Date(s) :
2027-03-11
Nina a grandi avec une idée très claire de la réussite : un bon métier, un bon mari, des enfants.
Tout était prêt.
Sauf elle.
Avec sarcasme et autodérision, Nina raconte comment elle a tenté de cocher les cases : l’entreprise, les régimes, les dates… Résultat ? Une reconversion professionnelle, un coming-out et quelques repas de famille mouvementés.
Un spectacle drôle et libérateur sur les chemins qu’on nous trace… et ceux qu’on finit par choisir. .
Le Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie, Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Spectacle de Nina Azoulai
L’événement Spectacle de Nina Azoulai Besançon a été mis à jour le 2026-09-04 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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