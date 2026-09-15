Spectacle de Nina Azoulai Le Scènacle Besançon

Informations pratiques

Besançon

Spectacle de Nina Azoulai

Le Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie, Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-11 20:00:00

fin : 2027-03-11

Date(s) :

2027-03-11

Nina a grandi avec une idée très claire de la réussite : un bon métier, un bon mari, des enfants.

Tout était prêt.

Sauf elle.

Avec sarcasme et autodérision, Nina raconte comment elle a tenté de cocher les cases : l’entreprise, les régimes, les dates… Résultat ? Une reconversion professionnelle, un coming-out et quelques repas de famille mouvementés.

Un spectacle drôle et libérateur sur les chemins qu’on nous trace… et ceux qu’on finit par choisir. .

Le Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie, Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Spectacle de Nina Azoulai

L’événement Spectacle de Nina Azoulai Besançon a été mis à jour le 2026-09-04 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)