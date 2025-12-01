Spectacle de Noël à Assier Boule de neige Yourte du Centre social REISSA Assier

Spectacle de Noël à Assier Boule de neige

Yourte du Centre social REISSA 80, impasse du verger Assier Lot

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2025-12-17 10:00:00

fin : 2025-12-17

2025-12-17

L’association Reissa vous propose un joli spectacle de noël, pour les enfants Boule de neige par la compagnie Amus’Art.

English :

The Reissa association offers a lovely Christmas show for children, Boule de neige (Snowball) by the Amus?Art company.

