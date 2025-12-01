Spectacle de Noël à la Maison de la Magie de Blois Blois

Spectacle de Noël à la Maison de la Magie de Blois

Spectacle de Noël à la Maison de la Magie de Blois. Duo incontournable, Kenris Murat et Aurélia sont un couple à la ville comme à la scène. Depuis plus de 10 ans, ils travaillent leurs numéros, sans jamais cesser de les améliorer et de les peaufiner pour atteindre la perfection visuelle ! Costumes impeccables, chapeaux noirs, rose rouge en bouche pour le numéro de tango et de magie, dose d’absurde pour le numéro de magie comique ou silhouettes qui se métamorphosent dans celui des ombres chinoises le couple mêle grâce hypnotique, émotion, maîtrise et précision ! Magie, illusion, danse et vidéo projection, leur spectacle Magie en mouvement porte bien son nom un univers futuriste fascinant et élégant avec des hologrammes, des jeux de lumière et des drones 0 .

Maison de la Magie Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 90 33 33 contact@maisondelamagie.fr

English :

Kenris Murat and Aurélia are an unmissable duo, both on stage and off. For over 10 years, they have been working on their acts, never ceasing to improve and refine them to achieve visual perfection!

German :

Als unumgängliches Duo sind Kenris Murat und Aurélia ein Paar in der Stadt und auf der Bühne. Seit über 10 Jahren arbeiten sie an ihren Nummern und hören nie auf, sie zu verbessern und zu verfeinern, um visuelle Perfektion zu erreichen!

Italiano :

Kenris Murat e Aurélia sono un duo imperdibile, sia sul palco che fuori. Da più di 10 anni lavorano ai loro numeri, senza mai smettere di migliorarli e perfezionarli per raggiungere la perfezione visiva!

Espanol :

Kenris Murat y Aurélia son un dúo ineludible, tanto en el escenario como fuera de él. Llevan más de 10 años trabajando en sus números, sin dejar nunca de mejorarlos y perfeccionarlos para alcanzar la perfección visual

