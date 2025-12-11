Spectacle de Noël à Martillac Martillac
Spectacle de Noël à Martillac Martillac dimanche 21 décembre 2025.
Spectacle de Noël à Martillac
Place Marcel Vayssière Martillac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Venez partager un moment féérique en famille avec notre spectacle de Noël, ouvert à tous et gratuit.
le Dimanche 21 décembre 2025 à 16h00
Pôle Culturel. Place Marcel Vayssière
Sans réservation
Petits et grands, laissez-vous emporter par la magie de Noël. Organisé par la Municipalité et l’association Martillac Loisirs. .
Place Marcel Vayssière Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 72 71 20
English : Spectacle de Noël à Martillac
L’événement Spectacle de Noël à Martillac Martillac a été mis à jour le 2025-12-08 par Sud Bordeaux Tourisme