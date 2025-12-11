Spectacle de Noël à Martillac

Place Marcel Vayssière Martillac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Venez partager un moment féérique en famille avec notre spectacle de Noël, ouvert à tous et gratuit.

le Dimanche 21 décembre 2025 à 16h00

Pôle Culturel. Place Marcel Vayssière

Sans réservation

Petits et grands, laissez-vous emporter par la magie de Noël. Organisé par la Municipalité et l’association Martillac Loisirs. .

Place Marcel Vayssière Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 72 71 20

English : Spectacle de Noël à Martillac

L’événement Spectacle de Noël à Martillac Martillac a été mis à jour le 2025-12-08 par Sud Bordeaux Tourisme