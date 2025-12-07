Spectacle de Noël à Naintré salle des fêtes Robert Sauvion Naintré

Spectacle de Noël à Naintré

salle des fêtes Robert Sauvion 31 rue Anatole France Naintré Naintré Vienne

_**Dimanche 7 décembre 15h30 spectacle pour enfants**_

Venez nombreux découvrir le spectacle gratuit La recette de Noël de Emma Hugues-Martinet.

**Toute la journée, des animations gratuites sont proposées ** balade en calèche, photo avec le Père-Noël, manège…

**Un goûter sera offert aux enfants à l’issue du spectacle.**

Marché de Noël, buvette, food-trucks, crêpes… sur place.

**En savoir plus ** [**cliquez-ici**](https://openagenda.com/fr/naintre/events/marches-de-noel-1219488) .

salle des fêtes Robert Sauvion 31 rue Anatole France Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 90 34 86 mairie@naintre.fr

