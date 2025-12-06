Spectacle de Noël à Papéa Papéa Parc Yvré-l’Évêque

Spectacle de Noël à Papéa

Vivez un Noël féérique à Papéa Parc ! Venez vivre une expérience unique dans votre parc préféré !

Comme chaque année, Papéa Parc fête la magie de Noël avec vous !

Afin de vous plonger dans l’ambiance de Noël dès le début du mois de décembre, notre parc d’attractions va être thématisé avec de nombreuses décorations de Noël !

Durant ces journées, plus d’une dizaine d’attractions, y compris vos préférées, seront ouvertes de 13h30 à 18h30. C’est l’occasion parfaite de profiter en famille des manèges, des spectacles et de l’ambiance festive de Noël. Et peut-être auriez-vous la chance de rencontrer le Père Noël en personne !

Vivez un spectacle de noël magique

Nos artistes ont mis en place un spectacle spécial pour cette période de Noël ! Rejoignez-nous sous notre grand chapiteau pour vivre une expérience enchanteresse qui vous laissera des étoiles dans les yeux.

Ce spectacle est adapté à un public de tous âges, offrant des moments magiques tant aux plus jeunes qu’aux adultes. C’est une opportunité parfaite pour partager des moments de bonheur en famille.

Les représentations du spectacles auront lieu à 14H et 16H, avec une capacité maximale de 600 personne par représentation. .

English :

Experience a magical Christmas at Papéa Parc! Come and enjoy a unique experience in your favorite park!

German :

Erleben Sie ein märchenhaftes Weihnachtsfest im Papéa Parc! Erleben Sie ein einzigartiges Erlebnis in Ihrem Lieblingspark!

Italiano :

Vivete un magico Natale al Papéa Parc! Venite a vivere un’esperienza unica nel vostro parco preferito!

Espanol :

¡Vive una Navidad mágica en Papéa Parc! ¡Ven a disfrutar de una experiencia única en tu parque favorito!

