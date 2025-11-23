Spectacle de Noël Argences en Aubrac

Spectacle de Noël

Spectacle de Noël Argences en Aubrac jeudi 18 décembre 2025.

Spectacle de Noël

Argences en Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-12-18
fin : 2025-12-18

Date(s) :
2025-12-18

Contes de Noël et chansons accompagnées à la guitare proposé par La Fabrique des Mirages.
Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie +33 6 70 42 55 07  contact@argencesenaubrac.fr

English :

Christmas tales and songs with guitar accompaniment by La Fabrique des Mirages.

German :

Weihnachtsgeschichten und Lieder mit Gitarrenbegleitung vorgeschlagen von La Fabrique des Mirages.

Italiano :

Racconti e canzoni di Natale accompagnati alla chitarra da La Fabrique des Mirages.

Espanol :

Cuentos y canciones de Navidad acompañados a la guitarra por La Fabrique des Mirages.

