Spectacle de Noël Argences en Aubrac
Spectacle de Noël Argences en Aubrac jeudi 18 décembre 2025.
Spectacle de Noël
Argences en Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-12-18
fin : 2025-12-18
Date(s) :
2025-12-18
Contes de Noël et chansons accompagnées à la guitare proposé par La Fabrique des Mirages.
Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie +33 6 70 42 55 07 contact@argencesenaubrac.fr
English :
Christmas tales and songs with guitar accompaniment by La Fabrique des Mirages.
German :
Weihnachtsgeschichten und Lieder mit Gitarrenbegleitung vorgeschlagen von La Fabrique des Mirages.
Italiano :
Racconti e canzoni di Natale accompagnati alla chitarra da La Fabrique des Mirages.
Espanol :
Cuentos y canciones de Navidad acompañados a la guitarra por La Fabrique des Mirages.
