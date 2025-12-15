SPECTACLE DE NOËL AUX ARÈNES

48 Rue du Courreau Pérols Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Ne manquez pas le spectacle équestre de Noël aux Arènes de Pérols le samedi 20 décembre 2025 !

Ne manquez pas le spectacle équestre de Noël aux Arènes de Pérols le samedi 20 décembre 2025 !

Une création originale et féerique avec Caval’Show et le talentueux Benoît Soumille !

Un show unique mêlant élégance, émotions et prouesses équestres… un rendez-vous inédit !

Entrée libre

à 19h .

48 Rue du Courreau Pérols 34470 Hérault Occitanie

English :

Don’t miss the Christmas horse show at the Arènes de Pérols on Saturday, December 20, 2025!

L’événement SPECTACLE DE NOËL AUX ARÈNES Pérols a été mis à jour le 2025-12-11 par 34 OT MONTPELLIER