SPECTACLE DE NOËL AUX ARÈNES Pérols
SPECTACLE DE NOËL AUX ARÈNES Pérols samedi 20 décembre 2025.
SPECTACLE DE NOËL AUX ARÈNES
48 Rue du Courreau Pérols Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Ne manquez pas le spectacle équestre de Noël aux Arènes de Pérols le samedi 20 décembre 2025 !
Ne manquez pas le spectacle équestre de Noël aux Arènes de Pérols le samedi 20 décembre 2025 !
Une création originale et féerique avec Caval’Show et le talentueux Benoît Soumille !
Un show unique mêlant élégance, émotions et prouesses équestres… un rendez-vous inédit !
Entrée libre
à 19h .
48 Rue du Courreau Pérols 34470 Hérault Occitanie
English :
Don’t miss the Christmas horse show at the Arènes de Pérols on Saturday, December 20, 2025!
L’événement SPECTACLE DE NOËL AUX ARÈNES Pérols a été mis à jour le 2025-12-11 par 34 OT MONTPELLIER