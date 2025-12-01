Spectacle de Noël Bas-en-Basset
Spectacle de Noël Bas-en-Basset samedi 20 décembre 2025.
Spectacle de Noël
Théâtre du marais Bas-en-Basset Haute-Loire
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Patrick Melkior, le magicien des enfants au théâtre du Marais en partenariat avec la bibliothèque.
Spectacle Tout Public
Théâtre du marais Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 85 31
Patrick Melkior, le magicien des enfants at the Théâtre du Marais in partnership with the library.
Show for all ages
L’événement Spectacle de Noël Bas-en-Basset a été mis à jour le 2025-11-29 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron