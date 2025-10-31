SPECTACLE DE NOEL Bourbonne-les-Bains

SPECTACLE DE NOEL

SALLE DES FÊTES Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tout public

La commune de Bourbonne-les-Bains a le plaisir de vous offrir ce spectacle féerique le tour du monde en 80 tours par Maverick Magie à l’occasion des fêtes de fin d’année

SALLE DES FÊTES Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 14 80 mairie.de.bourbonne@orange.fr

