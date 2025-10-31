Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

SPECTACLE DE NOEL Bourbonne-les-Bains samedi 20 décembre 2025.

SALLE DES FÊTES Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

2025-12-20
fin : 2025-12-20

2025-12-20

La commune de Bourbonne-les-Bains a le plaisir de vous offrir ce spectacle féerique le tour du monde en 80 tours par Maverick Magie à l'occasion des fêtes de fin d'année
SALLE DES FÊTES Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 14 80  mairie.de.bourbonne@orange.fr

