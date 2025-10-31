SPECTACLE DE NOEL Bourbonne-les-Bains
SPECTACLE DE NOEL Bourbonne-les-Bains samedi 20 décembre 2025.
SALLE DES FÊTES Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Tout public
La commune de Bourbonne-les-Bains a le plaisir de vous offrir ce spectacle féerique le tour du monde en 80 tours par Maverick Magie à l’occasion des fêtes de fin d’année
SALLE DES FÊTES Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 14 80 mairie.de.bourbonne@orange.fr
