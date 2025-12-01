Spectacle de Noël Bricologie Salle Jeanne d’Arc Le Croisic

Spectacle de Noël Bricologie

Salle Jeanne d’Arc 2, Quai du Lénigo Le Croisic Loire-Atlantique

Début : 2025-12-21 14:30:00

2025-12-21

Un concert-bricolage inventif et joyeusement sonore

Avec humour et inventivité, Nicolas Bras transforme tuyaux, cônes de signalisation ou bois de palette en 48 instruments de musique uniques. Entre conférence ludique, performance et concert, Bricologie nous fait entendre un folklore imaginaire, bruyant, poétique, bricolé… et follement réjouissant !

À travers ses créations sonores DIY, ce musicien bricoleur nous embarque dans une exploration vivante de l’acoustique, du recyclage et des traditions musicales du monde entier.



Durée 50 minutes, spectacle familial dès 5 ans .

Gratuit sur réservation à l’office de tourisme ou sur notre site de billetterie en ligne

Photographie © Nicolas Bras .

English :

