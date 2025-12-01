Spectacle de Noël

Salle Vègre et Champagne à Brûlon Brûlon Sarthe

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 19:30:00

fin : 2025-12-19 23:59:00

Date(s) :

2025-12-19

La Compagnie Lady Rose et l’APE, en partenariat avec l’équipe enseignante, vous invitent à un spectacle féerique.

Venez vivre la magie de Noël à la salle des fêtes Vègre et Champagne de Brûlon !

La Compagnie Lady Rose et l’APE, en partenariat avec l’équipe enseignante, vous invitent à un spectacle féerique Les Curiosités de Noël

Un spectacle vivant pour petits et grands, mélangeant fééries de Noël, magie, jeux, danses et chants pour se mettre dans l’ambiance des fêtes.

Au programme (pour les petits et les grands !)

– Vente des créations des enfants

– Buvette de Noël & confiseries

– Visite du Père Noël

– Spectacle de Noël (à 20h30)

– Stand photos & tatouages de Noël

Cet événement est ouvert à tous, habitants du territoire ou visiteurs de passage venez partager un moment chaleureux et festif en famille ou entre amis !

Infos & réservations

Afin que l’on puisse s’organiser au mieux pour vous recevoir comme il se doit, merci de réserver vos places.

On vous attend nombreux pour célébrer ensemble la magie de Noël ! .

Salle Vègre et Champagne à Brûlon Brûlon 72350 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 70 78 42 apedes2fonts@gmail.com

English :

The Compagnie Lady Rose and the APE, in partnership with the teaching staff, invite you to a magical show.

German :

Die Compagnie Lady Rose und die EV laden Sie in Zusammenarbeit mit dem Lehrerteam zu einer märchenhaften Aufführung ein.

Italiano :

La Compagnia Lady Rose e l’APE, in collaborazione con l’equipe didattica, vi invitano a uno spettacolo magico.

Espanol :

La compañía Lady Rose y la APE, en colaboración con el equipo docente, le invitan a un espectáculo mágico.

L’événement Spectacle de Noël Brûlon a été mis à jour le 2025-11-21 par CDT72