Spectacle de Noël Utopia Land Bussy-en-Othe

Spectacle de Noël

Utopia Land 8 Lieu-dit Les Étangs de Saint-Ange Bussy-en-Othe Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:30:00

fin : 2025-12-20 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-20 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-26 2025-12-27

Un spectacle de cirque, magie, danse, comédie, un décor féerique et une ambiance unique: tous les éléments sont réunis pour faire de votre venue un moment d’exception. A la fin du spectacle, le Père Noël viendra expressément du Pôle Nord pour vous rendre visite. Vous pourrez également si vous le souhaitez profiter d’un instant gourmand avec le goûter de Noël. .

Utopia Land 8 Lieu-dit Les Étangs de Saint-Ange Bussy-en-Othe 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 63 52 03 20 contact@utopia-land.fr

