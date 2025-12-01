Spectacle de Noël La Sall’in Cabourg

Spectacle de Noël

La Sall'in 43 Avenue de l'Hippodrome Cabourg

Début : 2025-12-30 15:00:00

fin : 2025-12-30

2025-12-30

Deux magiciennes complices vous invitent à vivre un voyage étrange et merveilleux. Comme par enchantement, leurs numéros se succèdent pour faire naître des émotions aussi intenses qu’inattendues. De manipulations poétiques en illusions surprenantes, laissez-vous emporter dans leur spectacle intensément magique !

Spectacle gratuit pour les enfants ayant participés aux Ateliers de Katy ayant lieu la même semaine.

Dès 3 ans. .

Zwei Zaubererinnen laden Sie ein, eine seltsame und wunderbare Reise zu erleben. Wie von Zauberhand folgen ihre Nummern aufeinander, um ebenso intensive wie unerwartete Emotionen zu wecken.

Due maghi vi invitano a vivere un viaggio strano e meraviglioso. Come per incanto, i loro numeri si susseguono, dando vita a emozioni tanto intense quanto inaspettate.

Dos magos le invitan a vivir un viaje extraño y maravilloso. Como por encanto, sus actos se suceden, dando lugar a emociones tan intensas como inesperadas.

