Spectacle de Noël Cache-Cache Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Decize

Spectacle de Noël Cache-Cache

Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Levée de Loire Decize Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 11:30:00

Date(s) :

2025-12-13

La Compagnie Tyranog présente Cache-Cache

Une histoire de Père-Noël..

Non de loup !

De Père-Noël !

De loup..

Bon alors ce sera une histoire de Père-Noël, Et de loup !

Au bout du ciel, il y a quelqu’un qui est drôlement content… C’est le Père-Noël !

Ses rennes sont joyeux, son traîneau est bien astiqué et il ne manque pas un seul cadeau. Mais, au moment de s’envoler, les rennes s’arrêtent en catastrophe.

En plein milieu du chemin enneigé, un Loup noir barre la route, d’un air décidé

Pour les enfants de 18 mois à 6 ans

Gratuit, mais sur réservation (places limitées !) .

Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Levée de Loire Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 77 19 20 famille@csc-decize.fr

English : Spectacle de Noël Cache-Cache

German : Spectacle de Noël Cache-Cache

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle de Noël Cache-Cache Decize a été mis à jour le 2025-11-17 par OT Sud Nivernais