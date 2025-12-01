Spectacle de Noël Cache-Cache Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Decize
Spectacle de Noël Cache-Cache Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Decize samedi 13 décembre 2025.
Spectacle de Noël Cache-Cache
Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Levée de Loire Decize Nièvre
Gratuit
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 11:30:00
2025-12-13
La Compagnie Tyranog présente Cache-Cache
Une histoire de Père-Noël..
Non de loup !
De Père-Noël !
De loup..
Bon alors ce sera une histoire de Père-Noël, Et de loup !
Au bout du ciel, il y a quelqu’un qui est drôlement content… C’est le Père-Noël !
Ses rennes sont joyeux, son traîneau est bien astiqué et il ne manque pas un seul cadeau. Mais, au moment de s’envoler, les rennes s’arrêtent en catastrophe.
En plein milieu du chemin enneigé, un Loup noir barre la route, d’un air décidé
Pour les enfants de 18 mois à 6 ans
Gratuit, mais sur réservation (places limitées !) .
Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Levée de Loire Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 77 19 20 famille@csc-decize.fr
