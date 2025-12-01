Spectacle de Noël Casse-Noisette La Rotonde Pléneuf-Val-André
Spectacle de Noël Casse-Noisette La Rotonde Pléneuf-Val-André samedi 27 décembre 2025.
Spectacle de Noël Casse-Noisette
La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27 15:00:00
fin : 2025-12-27 15:45:00
Date(s) :
2025-12-27
Spectacle de rue.
Lors d’une longue soirée d’hiver, le Casse-Noisette de Clara prend vie et l’emmène dans des aventures féériques.
Durée 45 minutes. .
La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Spectacle de Noël Casse-Noisette Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2025-11-12 par Pléneuf-Val-André Tourisme