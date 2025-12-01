Spectacle de Noël Casse-Noisette La Rotonde Pléneuf-Val-André

Spectacle de Noël Casse-Noisette

La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 15:00:00

fin : 2025-12-27 15:45:00

Date(s) :

2025-12-27

Spectacle de rue.

Lors d’une longue soirée d’hiver, le Casse-Noisette de Clara prend vie et l’emmène dans des aventures féériques.

Durée 45 minutes. .

La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle de Noël Casse-Noisette Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2025-11-12 par Pléneuf-Val-André Tourisme