Spectacle de Noël Châteauneuf-du-Faou
Spectacle de Noël Châteauneuf-du-Faou samedi 13 décembre 2025.
Spectacle de Noël
Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou Finistère
Début : 2025-12-13 15:30:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Spectacle de Noël Les Acrobates fous de la compagnie Art Flex Compagnie) aux enfants de 3 à 10 ans le samedi 13 décembre à 15h30 à la salle Ar Sterenn de Châteuneuf-du-Faou
> et puis… l’arrivée d’une surprise .
Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 81 75 41
