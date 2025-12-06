Spectacle de Noël Salle des Fêtes Chenereilles

Spectacle de Noël

Salle des Fêtes Impasse du bourg Chenereilles Haute-Loire

2025-12-06 15:00:00

2025-12-06 15:00:00

2025-12-06

Le théâtre de Mayapo propose un spectacle Au pied du sapin pour les enfants à partir de 3 ans, suivi d’un goûter.

Salle des Fêtes Impasse du bourg Chenereilles 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

The Mayapo theater offers a show Au pied du sapin for children aged 3 and over, followed by a snack.

German :

Das Mayapo-Theater bietet die Aufführung Au pied du sapin für Kinder ab 3 Jahren mit anschließendem Imbiss an.

Italiano :

Il teatro Mayapo propone lo spettacolo Au pied du sapin per bambini dai 3 anni in su, seguito da una merenda.

Espanol :

El teatro Mayapo presenta el espectáculo Au pied du sapin para niños a partir de 3 años, seguido de una merienda.

