Spectacle de Noël Salle des Fêtes Chenereilles
Spectacle de Noël Salle des Fêtes Chenereilles samedi 6 décembre 2025.
Spectacle de Noël
Salle des Fêtes Impasse du bourg Chenereilles Haute-Loire
Début : 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-12-06 15:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Le théâtre de Mayapo propose un spectacle Au pied du sapin pour les enfants à partir de 3 ans, suivi d’un goûter.
Salle des Fêtes Impasse du bourg Chenereilles 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
English :
The Mayapo theater offers a show Au pied du sapin for children aged 3 and over, followed by a snack.
German :
Das Mayapo-Theater bietet die Aufführung Au pied du sapin für Kinder ab 3 Jahren mit anschließendem Imbiss an.
Italiano :
Il teatro Mayapo propone lo spettacolo Au pied du sapin per bambini dai 3 anni in su, seguito da una merenda.
Espanol :
El teatro Mayapo presenta el espectáculo Au pied du sapin para niños a partir de 3 años, seguido de una merienda.
L’événement Spectacle de Noël Chenereilles a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme du Haut-Lignon