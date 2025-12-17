Spectacle de Noël

Fronton Chéraute Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Sohütako Dantzariak organise une soirée sur le fronton de Chéraute.

Dans le cadre des fêtes de fin d’année, vous êtes invités au spectacle participatif animé par les chanteurs de l’association. Pour bien débuter la soirée, vous pourrez déguster des châtaignes et des pastetx et vous désaltérer à la buvette. Le repli se fera vers la salle polyvalente en cas de pluie .

Fronton Chéraute 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

L’événement Spectacle de Noël Chéraute a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme Pays Basque