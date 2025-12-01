Spectacle de Noël Comme dans un livre ouvert Salle des Fêtes Maurice Pollet Montmeyran
Spectacle de Noël Comme dans un livre ouvert
Salle des Fêtes Maurice Pollet Place de la Poste Montmeyran Drôme
Début : 2025-12-16 19:00:00
2025-12-16
Un spectacle magique par le Magiconteur Eric Chartiot.
Salle des Fêtes Maurice Pollet Place de la Poste Montmeyran 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 35 47 media@montmeyran.fr
English :
A magical show by Magiconteur Eric Chartiot.
