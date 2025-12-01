Spectacle de Noël Comme dans un livre ouvert Salle des Fêtes Maurice Pollet Montmeyran

Spectacle de Noël Comme dans un livre ouvert

Salle des Fêtes Maurice Pollet Place de la Poste Montmeyran Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 19:00:00

fin : 2025-12-16 19:00:00

Date(s) :

2025-12-16

Un spectacle magique par le Magiconteur Eric Chartiot.

.

Salle des Fêtes Maurice Pollet Place de la Poste Montmeyran 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 35 47 media@montmeyran.fr

English :

A magical show by Magiconteur Eric Chartiot.

L’événement Spectacle de Noël Comme dans un livre ouvert Montmeyran a été mis à jour le 2025-12-06 par Valence Romans Tourisme