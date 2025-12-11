Spectacle de Noël Salle polyvalente Corrèze
Spectacle de Noël Salle polyvalente Corrèze samedi 20 décembre 2025.
Spectacle de Noël
Salle polyvalente Place de la Mairie Corrèze Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Spectacle Professeur Totoche et le voyage du Père Noël — Entrée gratuite – .
Salle polyvalente Place de la Mairie Corrèze 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 25 21 accueil@mairie-correze.fr
English : Spectacle de Noël
L’événement Spectacle de Noël Corrèze a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze