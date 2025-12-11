Spectacle de Noël Salle polyvalente Corrèze

Spectacle de Noël

Salle polyvalente Place de la Mairie Corrèze Corrèze

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Spectacle Professeur Totoche et le voyage du Père Noël — Entrée gratuite – .

Salle polyvalente Place de la Mairie Corrèze 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 25 21 accueil@mairie-correze.fr

