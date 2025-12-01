Spectacle de Noël Salle de la Grenette Craponne-sur-Arzon

Spectacle de Noël

Salle de la Grenette Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 16:00:00

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Venez assister au spectacle Luti remplace le père noël pour les enfants de 3 à 10 ans, à 16h à la Grenette.

Alors qu’il faisait une petite danse, le Père Noël tombe par terre et se fait un peu mal.

.

Salle de la Grenette Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 39 79 90 servicefamilles@craponnesurarzon.fr

English :

Come and see the show Luti replaces Santa Claus for children aged 3 to 10, at 4pm at La Grenette.

While doing a little dance, Santa falls to the ground and hurts himself a bit.

German :

Besuchen Sie die Aufführung Luti ersetzt den Weihnachtsmann für Kinder von 3 bis 10 Jahren um 16 Uhr in La Grenette.

Während er einen kleinen Tanz aufführt, fällt der Weihnachtsmann auf den Boden und verletzt sich ein wenig.

Italiano :

Venite a vedere lo spettacolo Luti sostituisce Babbo Natale per bambini dai 3 ai 10 anni, alle 16.00 a La Grenette.

Mentre fa un balletto, Babbo Natale cade a terra e si fa un po’ male.

Espanol :

Venga a ver el espectáculo Luti sustituye a Papá Noel para niños de 3 a 10 años, a las 16.00 h en La Grenette.

Mientras baila un poco, Papá Noel se cae al suelo y se hace un poco de daño.

L’événement Spectacle de Noël Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay