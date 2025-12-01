Spectacle de Noël Crépy-en-Valois

Spectacle de Noël

25 Rue nationale Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 11:00:00

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

Mercredi 24 décembre

Salle des fêtes

✨ La veille de Noël, tout le monde désire déjà être au lendemain.

Faites patienter vos enfants de 3 à 11 ans grâce aux deux spectacles gratuits de marionnettes et ventriloquie proposés à la salle des fêtes.

À 11h découvrez le conte L’étrange Noël de Monsieur Grognon

❄️ À 15h La rentrée des sorciers , proposé par le GCAC. Il sera suivi d’une distribution de chocolats.

Places limitées.

Gratuit, sur inscription à audrey.louchet@crepyenvalois.fr à partir du 11 décembre.

25 Rue nationale Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France audrey.louchet@crepyenvalois.fr

English :

? Wednesday December 24th

Salle des fêtes

? On Christmas Eve, everyone’s already looking forward to tomorrow.

Keep your children, aged 3 to 11, entertained with two free puppet and ventriloquist shows at the Salle des Fêtes.

? 11 a.m.: discover the tale L?étrange Noël de Monsieur Grognon ( Mr. Grumpy’s Strange Christmas )

?? 3pm: La rentrée des sorciers , presented by the GCAC. It will be followed by a chocolate distribution.

Places limited.

Free, with registration at audrey.louchet@crepyenvalois.fr from December 11.

German :

? Mittwoch, 24. Dezember

Festsaal

? Am Weihnachtsabend wünscht sich jeder schon den nächsten Tag herbei.

Verkürzen Sie Ihren Kindern zwischen 3 und 11 Jahren die Wartezeit mit zwei kostenlosen Marionetten- und Bauchrednervorstellungen im Festsaal.

? Um 11 Uhr: Entdecken Sie das Märchen Die seltsame Weihnacht des Herrn Muffel

?? Um 15 Uhr: La rentrée des sorciers (Die Rückkehr der Zauberer), organisiert vom GCAC. Anschließend gibt es Schokolade.

Begrenzte Anzahl an Plätzen.

Kostenlos, Anmeldung unter audrey.louchet@crepyenvalois.fr ab dem 11. Dezember.

Italiano :

? Mercoledì 24 dicembre

Sala delle feste

? Alla vigilia di Natale, tutti guardano già a domani.

Fate aspettare i vostri bambini dai 3 agli 11 anni con due spettacoli gratuiti di marionette e ventriloqui alla Salle des Fêtes.

? Alle 11: scoprite la favola L’étrange Noël de Monsieur Grognon ( Lo strano Natale del signor Brontolo )

?? Alle 15: La rentrée des sorciers , presentata dal GCAC. Seguirà una distribuzione di cioccolatini.

I posti sono limitati.

Gratuito, con iscrizione all’indirizzo audrey.louchet@crepyenvalois.fr dall’11 dicembre.

Espanol :

? Miércoles 24 de diciembre

Sala de fiestas

? En Nochebuena, todo el mundo está deseando que llegue mañana.

Haga esperar a sus hijos de 3 a 11 años con dos espectáculos gratuitos de marionetas y ventrílocuos en la Salle des Fêtes.

? A las 11: descubra el cuento L’étrange Noël de Monsieur Grognon ( La extraña Navidad del Sr. Gruñón )

?? A las 15:00 h: La rentrée des sorciers , presentada por el GCAC. A continuación, reparto de bombones.

Plazas limitadas.

Gratuito, previa inscripción en audrey.louchet@crepyenvalois.fr a partir del 11 de diciembre.

