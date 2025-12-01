Spectacle de Noël Crépy-en-Valois
Spectacle de Noël Crépy-en-Valois mercredi 24 décembre 2025.
Spectacle de Noël
25 Rue nationale Crépy-en-Valois Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24 11:00:00
fin : 2025-12-24
Date(s) :
2025-12-24
Mercredi 24 décembre
Salle des fêtes
✨ La veille de Noël, tout le monde désire déjà être au lendemain.
Faites patienter vos enfants de 3 à 11 ans grâce aux deux spectacles gratuits de marionnettes et ventriloquie proposés à la salle des fêtes.
À 11h découvrez le conte L’étrange Noël de Monsieur Grognon
❄️ À 15h La rentrée des sorciers , proposé par le GCAC. Il sera suivi d’une distribution de chocolats.
Places limitées.
Gratuit, sur inscription à audrey.louchet@crepyenvalois.fr à partir du 11 décembre.
Mercredi 24 décembre
Salle des fêtes
✨ La veille de Noël, tout le monde désire déjà être au lendemain.
Faites patienter vos enfants de 3 à 11 ans grâce aux deux spectacles gratuits de marionnettes et ventriloquie proposés à la salle des fêtes.
À 11h découvrez le conte L’étrange Noël de Monsieur Grognon
❄️ À 15h La rentrée des sorciers , proposé par le GCAC. Il sera suivi d’une distribution de chocolats.
Places limitées.
Gratuit, sur inscription à audrey.louchet@crepyenvalois.fr à partir du 11 décembre. .
25 Rue nationale Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France audrey.louchet@crepyenvalois.fr
English :
? Wednesday December 24th
Salle des fêtes
? On Christmas Eve, everyone’s already looking forward to tomorrow.
Keep your children, aged 3 to 11, entertained with two free puppet and ventriloquist shows at the Salle des Fêtes.
? 11 a.m.: discover the tale L?étrange Noël de Monsieur Grognon ( Mr. Grumpy’s Strange Christmas )
?? 3pm: La rentrée des sorciers , presented by the GCAC. It will be followed by a chocolate distribution.
Places limited.
Free, with registration at audrey.louchet@crepyenvalois.fr from December 11.
German :
? Mittwoch, 24. Dezember
Festsaal
? Am Weihnachtsabend wünscht sich jeder schon den nächsten Tag herbei.
Verkürzen Sie Ihren Kindern zwischen 3 und 11 Jahren die Wartezeit mit zwei kostenlosen Marionetten- und Bauchrednervorstellungen im Festsaal.
? Um 11 Uhr: Entdecken Sie das Märchen Die seltsame Weihnacht des Herrn Muffel
?? Um 15 Uhr: La rentrée des sorciers (Die Rückkehr der Zauberer), organisiert vom GCAC. Anschließend gibt es Schokolade.
Begrenzte Anzahl an Plätzen.
Kostenlos, Anmeldung unter audrey.louchet@crepyenvalois.fr ab dem 11. Dezember.
Italiano :
? Mercoledì 24 dicembre
Sala delle feste
? Alla vigilia di Natale, tutti guardano già a domani.
Fate aspettare i vostri bambini dai 3 agli 11 anni con due spettacoli gratuiti di marionette e ventriloqui alla Salle des Fêtes.
? Alle 11: scoprite la favola L’étrange Noël de Monsieur Grognon ( Lo strano Natale del signor Brontolo )
?? Alle 15: La rentrée des sorciers , presentata dal GCAC. Seguirà una distribuzione di cioccolatini.
I posti sono limitati.
Gratuito, con iscrizione all’indirizzo audrey.louchet@crepyenvalois.fr dall’11 dicembre.
Espanol :
? Miércoles 24 de diciembre
Sala de fiestas
? En Nochebuena, todo el mundo está deseando que llegue mañana.
Haga esperar a sus hijos de 3 a 11 años con dos espectáculos gratuitos de marionetas y ventrílocuos en la Salle des Fêtes.
? A las 11: descubra el cuento L’étrange Noël de Monsieur Grognon ( La extraña Navidad del Sr. Gruñón )
?? A las 15:00 h: La rentrée des sorciers , presentada por el GCAC. A continuación, reparto de bombones.
Plazas limitadas.
Gratuito, previa inscripción en audrey.louchet@crepyenvalois.fr a partir del 11 de diciembre.
L’événement Spectacle de Noël Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme du Pays de Valois