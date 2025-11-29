Spectacle de noël Curières
Spectacle de noël Curières samedi 20 décembre 2025.
Spectacle de noël
Le Bourg Curières Aveyron
Début : Samedi 2025-12-20
fin : 2025-12-20
2025-12-20
14h30 début des activités, 16h spectacle, 17h goûter avec le père noël.
Le Bourg Curières 12210 Aveyron Occitanie +33 6 71 38 92 93
2:30 pm start of activities, 4 pm show, 5 pm snack with Santa Claus.
