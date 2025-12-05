Spectacle de Noël de la crèche Casanova Châlette-sur-Loing

Spectacle de Noël de la crèche Casanova

Spectacle suivi d’un temps convivial autour d’un buffet gourmand. .

5 Rue de la Forêt Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 93 17 96

English :

Casanova crèche Christmas show

German :

Weihnachtsaufführung der Kindertagesstätte Casanova

Italiano :

Spettacolo di Natale all’asilo nido Casanova

Espanol :

Espectáculo navideño en la guardería Casanova

