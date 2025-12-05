Spectacle de Noël de la crèche Casanova Châlette-sur-Loing
Spectacle de Noël de la crèche Casanova Châlette-sur-Loing vendredi 5 décembre 2025.
5 Rue de la Forêt Châlette-sur-Loing Loiret
Début : 2025-12-05 18:00:00
2025-12-05
Spectacle suivi d’un temps convivial autour d’un buffet gourmand. .
5 Rue de la Forêt Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 93 17 96
English :
Casanova crèche Christmas show
German :
Weihnachtsaufführung der Kindertagesstätte Casanova
Italiano :
Spettacolo di Natale all’asilo nido Casanova
Espanol :
Espectáculo navideño en la guardería Casanova
