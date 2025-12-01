Spectacle de Noël de la Danse de Laeti Espace Cristal Portes-lès-Valence
Spectacle de Noël de la Danse de Laeti Espace Cristal Portes-lès-Valence samedi 13 décembre 2025.
Spectacle de Noël de la Danse de Laeti
Espace Cristal 680 avenue de Gaulle Portes-lès-Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 15:00:00
fin : 2025-12-13 15:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Venez nombreux assister au gala de danse de l’association La danse de Laeti .
.
Espace Cristal 680 avenue de Gaulle Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes ladansedelaeti@gmail.com
English :
Come and see the gala dance of the association La danse de Laeti .
L’événement Spectacle de Noël de la Danse de Laeti Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2025-12-05 par Valence Romans Tourisme