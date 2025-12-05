Spectacle de Noël Déols

Spectacle de Noël

Pour donner le coup d’envoi des festivités, la compagnie Remue-Ménage nous invite à rêver avec son spectacle déambulatoire La Parade Amoureuse

Imaginez… une harde de cerfs et de biches géants, lumineux, dansant dans les rues déoloises comme une véritable ode à l’amour et à la nature. La parade fera une halte au mail Avenue Paul Langevin pour un feu d’artifice haut en couleurs !

Et ce sera aussi le lancement officiel des illuminations de Noël ✨ pour faire briller toute la ville aux couleurs des fêtes ! En parallèle, le marché de Noël organisé par le Comité des fêtes vous attend de 17h à 23h Place Lafayette

Stands gourmands & artisanaux Douceurs et idées cadeaux Manège, buvette, espace restauration. Et bien sûr… la visite du Père Noël pour le plus grand bonheur des enfants !

Venez vivre une soirée féerique et conviviale ! .

Place Carnot Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 54 24 communication@ville-deols.fr

