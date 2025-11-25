Spectacle de Noël des bébés lecteurs Sigoulès-et-Flaugeac
Spectacle de Noël des bébés lecteurs Sigoulès-et-Flaugeac jeudi 11 décembre 2025.
Spectacle de Noël des bébés lecteurs
Bibliothèque Sigoulès-et-Flaugeac Dordogne
Spectacle de Noël des bébés lecteurs: “Petits Contes enneigés” Claire Del Puerto (conteuse).
Les feuilles se sont envolées, les pelotes se tricotent devant la cheminée et Madame Hermine aimerait tant voir la neige tomber… .
Bibliothèque Sigoulès-et-Flaugeac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 67 65 bibliotheque.sigoules@la-cab.fr
