Spectacle de Noël des bébés lecteurs Sigoulès-et-Flaugeac

Spectacle de Noël des bébés lecteurs

Bibliothèque Sigoulès-et-Flaugeac Dordogne

Spectacle de Noël des bébés lecteurs: “Petits Contes enneigés” Claire Del Puerto (conteuse).

Les feuilles se sont envolées, les pelotes se tricotent devant la cheminée et Madame Hermine aimerait tant voir la neige tomber… .

Bibliothèque Sigoulès-et-Flaugeac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 67 65 bibliotheque.sigoules@la-cab.fr

