Spectacle de Noël des Bourderies, Centre socioculturel des Bourderies Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-30 17:30 –

Gratuit : oui Gratuit Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Spectacle de Noël artistes du feu et du drapé, acrobates et narrations poétiquesChocolat chaud convivial Ouvert à tout le monde :)

Centre socioculturel des Bourderies Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 46 41 46 http://www.accoord.fr/les-centres/ouest/bourderies bourderies@accoord.fr 0240464146



