Spectacle de Noel des cavaliers des Combrailles Saint-Marcel-en-Marcillat
Spectacle de Noel des cavaliers des Combrailles Saint-Marcel-en-Marcillat dimanche 21 décembre 2025.
Spectacle de Noel des cavaliers des Combrailles
Les Vincents Saint-Marcel-en-Marcillat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Venez assister au spectacle de Noel des Cavaliers des Combrailles à 11h et à 15h30
.
Les Vincents Saint-Marcel-en-Marcillat 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 34 97 45
English :
Come and see the Cavaliers des Combrailles Christmas show at 11 a.m. and 3:30 p.m
German :
Besuchen Sie die Weihnachtsshow der Cavaliers des Combrailles um 11 Uhr und um 15.30 Uhr
Italiano :
Venite a vedere lo spettacolo natalizio dei Cavaliers des Combrailles alle ore 11.00 e alle ore 15.30
Espanol :
Venga a ver el espectáculo navideño de los Cavaliers des Combrailles a las 11 h y a las 15.30 h
L’événement Spectacle de Noel des cavaliers des Combrailles Saint-Marcel-en-Marcillat a été mis à jour le 2025-11-21 par Montluçon Tourisme