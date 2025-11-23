Spectacle de Noel des cavaliers des Combrailles Saint-Marcel-en-Marcillat

Spectacle de Noel des cavaliers des Combrailles Saint-Marcel-en-Marcillat dimanche 21 décembre 2025.

Spectacle de Noel des cavaliers des Combrailles

Les Vincents Saint-Marcel-en-Marcillat Allier

Début : 2025-12-21
2025-12-21

Venez assister au spectacle de Noel des Cavaliers des Combrailles à 11h et à 15h30
Les Vincents Saint-Marcel-en-Marcillat 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 34 97 45 

English :

Come and see the Cavaliers des Combrailles Christmas show at 11 a.m. and 3:30 p.m

German :

Besuchen Sie die Weihnachtsshow der Cavaliers des Combrailles um 11 Uhr und um 15.30 Uhr

Italiano :

Venite a vedere lo spettacolo natalizio dei Cavaliers des Combrailles alle ore 11.00 e alle ore 15.30

Espanol :

Venga a ver el espectáculo navideño de los Cavaliers des Combrailles a las 11 h y a las 15.30 h

L’événement Spectacle de Noel des cavaliers des Combrailles Saint-Marcel-en-Marcillat a été mis à jour le 2025-11-21 par Montluçon Tourisme