Spectacle de Noël des Nines par GRL & Bien Être Théâtre des Bormettes Jean Malaquais La Londe-les-Maures
Spectacle de Noël des Nines par GRL & Bien Être Théâtre des Bormettes Jean Malaquais La Londe-les-Maures mercredi 26 novembre 2025.
Spectacle de Noël des Nines par GRL & Bien Être
rue de la salle des fêtes Salle Yann Piat La Londe-les-Maures Var
Début : 2025-11-26 15:00:00
fin : 2025-11-26
2025-11-26
Mercredi 26 novembre, venez assister au spectacle de Noël de gymnastique rythmique, proposé par GRL & Bien-Être, à la salle Yann-Piat, à 15h.
rue de la salle des fêtes Salle Yann Piat La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 73 83 49 12
English : Les Nines Christmas show by GRL & Bien Être
On Wednesday 26 November, come and watch the rhythmic gymnastics Christmas show put on by GRL & Bien-Être at the Salle Yann-Piat at 3pm.
German : Weihnachtsshow der Nines von GRL & Bien Être
Am Mittwoch, den 26. November, können Sie sich um 15 Uhr im Yann-Piat-Saal die Weihnachtsshow der rhythmischen Sportgymnastik ansehen, die von GRL & Bien-Être angeboten wird.
Italiano : Spettacolo natalizio Les Nines di GRL & Bien Être
Mercoledì 26 novembre, venite ad assistere allo spettacolo natalizio di ginnastica ritmica organizzato da GRL & Bien-Être presso la Salle Yann-Piat alle 15.00.
Espanol :
El miércoles 26 de noviembre, asista al espectáculo navideño de gimnasia rítmica organizado por GRL & Bien-Être en la Sala Yann-Piat a las 15.00 h.
