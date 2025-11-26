Spectacle de Noël des Nines par GRL & Bien Être Théâtre des Bormettes Jean Malaquais La Londe-les-Maures

Spectacle de Noël des Nines par GRL & Bien Être

rue de la salle des fêtes Salle Yann Piat La Londe-les-Maures Var

Début : 2025-11-26 15:00:00

fin : 2025-11-26

Mercredi 26 novembre, venez assister au spectacle de Noël de gymnastique rythmique, proposé par GRL & Bien-Être, à la salle Yann-Piat, à 15h.

+33 6 73 83 49 12

English : Les Nines Christmas show by GRL & Bien Être

On Wednesday 26 November, come and watch the rhythmic gymnastics Christmas show put on by GRL & Bien-Être at the Salle Yann-Piat at 3pm.

German : Weihnachtsshow der Nines von GRL & Bien Être

Am Mittwoch, den 26. November, können Sie sich um 15 Uhr im Yann-Piat-Saal die Weihnachtsshow der rhythmischen Sportgymnastik ansehen, die von GRL & Bien-Être angeboten wird.

Italiano : Spettacolo natalizio Les Nines di GRL & Bien Être

Mercoledì 26 novembre, venite ad assistere allo spettacolo natalizio di ginnastica ritmica organizzato da GRL & Bien-Être presso la Salle Yann-Piat alle 15.00.

Espanol :

El miércoles 26 de noviembre, asista al espectáculo navideño de gimnasia rítmica organizado por GRL & Bien-Être en la Sala Yann-Piat a las 15.00 h.

