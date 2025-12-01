Spectacle de noël des séniors avenue du 14 juillet 1789 Montélimar

Spectacle de noël des séniors

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Montélimar Drôme

Le traditionnel spectacle de Noël, dédié aux seniors, sera mis en scène cette année par la Compagnie Diamant Noir dans un spectacle de cabaret haut en couleurs.

The traditional Christmas show for senior citizens will be staged this year by the Compagnie Diamant Noir in a colorful cabaret show.

Die traditionelle Weihnachtsshow, die den Senioren gewidmet ist, wird in diesem Jahr von der Compagnie Diamant Noir in einer farbenfrohen Kabarett-Show inszeniert.

Il tradizionale spettacolo natalizio per gli anziani sarà messo in scena quest’anno dalla Compagnie Diamant Noir in un colorato spettacolo di cabaret.

El tradicional espectáculo navideño para la tercera edad será representado este año por la Compagnie Diamant Noir en un colorido espectáculo de cabaret.

