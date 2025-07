Spectacle de Noël du 75 Charleville-Mézières

Spectacle de Noël du 75 Charleville-Mézières dimanche 7 décembre 2025.

Spectacle de Noël du 75

75 Forest Avenue 75, rue Forest Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Réservation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Chaque année, le 75 Forest vous invite à plonger dans la magie de Noël avec un spectacle enchanteur.Cette fois, nous vous emmenons dans l’univers fantastique d’Harry Potter avec un spectacle de magie exceptionnel grandes illusions, participation des enfants et bien d’autres surprises au programme !Pour clore ce moment féérique, une parade inoubliable vous permettra de retrouver vos personnages préférés.La fête se poursuivra dans la salle attenante, où un délicieux goûter vous sera proposé.Ouverture de la billetterie prochainement, CSE et groupe de + de 30 personnes nous consulter.Plusieurs séances par jour. Durée 1h, placement libre

.

75 Forest Avenue 75, rue Forest Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 55 00 00

English :

Every year, 75 Forest invites you to plunge into the magic of Christmas with an enchanting show.this time, we’re taking you into the fantastic world of Harry Potter with an exceptional magic show featuring grand illusions, children’s participation and many other surprises!To round off this enchanting experience, an unforgettable parade will allow you to meet up with your favorite characters.the party will continue in the adjoining hall, where a delicious snack will be served.ticket office opening soon, CSE and groups over 30 people please consult us.several sessions per day. Duration 1h, free seating

German :

Jedes Jahr lädt Sie das 75 Forest ein, mit einer bezaubernden Show in die Magie der Weihnachtszeit einzutauchen.Diesmal entführen wir Sie mit einer außergewöhnlichen Zaubershow in die fantastische Welt von Harry Potter: große Illusionen, Kinderbeteiligung und viele weitere Überraschungen stehen auf dem Programm!Zum Abschluss dieses märchenhaften Moments können Sie Ihre Lieblingsfiguren in einer unvergesslichen Parade wiederfinden.Das Fest wird im angrenzenden Saal fortgesetzt, wo Ihnen ein köstlicher Imbiss serviert wird.Der Kartenvorverkauf beginnt in Kürze, SEK und Gruppen ab 30 Personen bitte anfragen.Mehrere Vorstellungen pro Tag. Dauer: 1 Stunde, freie Platzwahl

Italiano :

Ogni anno, 75 Forest vi invita a immergervi nella magia del Natale con uno spettacolo incantevole. Questa volta, vi porteremo nel fantastico mondo di Harry Potter con un eccezionale spettacolo di magia con grandi illusioni, partecipazione dei bambini e tante altre sorprese!Per concludere questa magica esperienza, un’indimenticabile parata vi permetterà di incontrare i vostri personaggi preferiti.I festeggiamenti continueranno nella sala adiacente, dove verrà servita una deliziosa merenda.Apertura della biglietteria a breve, CSE e gruppi superiori a 30 persone sono pregati di contattarci.Più sessioni al giorno. Durata 1 ora, ingresso libero

Espanol :

Cada año, 75 Forest te invita a sumergirte en la magia de la Navidad con un espectáculo encantador. Esta vez, te llevaremos al fantástico mundo de Harry Potter con un espectáculo de magia excepcional que contará con grandes ilusiones, la participación de los niños y muchas otras sorpresasComo colofón a esta mágica experiencia, un inolvidable desfile te permitirá reencontrarte con tus personajes favoritos.La fiesta continuará en la sala contigua, donde se servirá un delicioso tentempié.Próxima apertura de taquillas, CSE y grupos de más de 30 personas consultar.Varias sesiones al día. Duración 1 hora, entrada gratuita

L’événement Spectacle de Noël du 75 Charleville-Mézières a été mis à jour le 2025-07-24 par Ardennes Tourisme