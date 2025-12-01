Spectacle de Noël Elvis et l’homme au manteau rouge Salle Le Foyer Le Pouliguen

Spectacle de Noël Elvis et l’homme au manteau rouge

Salle Le Foyer 1 rue Paul Lesage Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 11:00:00

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

​Tout nouveau spectacle de Noël, de la compagnie Ecoutez-voir.

Spectacle à partir de 4 ans, accompagné d’un seul parent.

Attention, les places sont limitées. .

Salle Le Foyer 1 rue Paul Lesage Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 31 38 bibliotheque@mairie-lepouliguen.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle de Noël Elvis et l’homme au manteau rouge Le Pouliguen a été mis à jour le 2025-10-31 par ADT44