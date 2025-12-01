Spectacle de Noël Emotion Médiathèque St Exupéry Sèvremoine
Spectacle de Noël Emotion
Médiathèque St Exupéry 6 rue Jean Moulin Sèvremoine Maine-et-Loire
Début : 2025-12-20 11:00:00
fin : 2025-12-20 12:30:00
2025-12-20
Plongez dans la magie des fêtes avec une belle histoire de Noël par un spectacle pour petits et grands
Au début tout est blanc. Tout est calme…
Un bateau bleu dans la tempête. Tout est triste…
Un ballon rouge dans le ciel. Tout est colère…
Un loup dans la forêt. Tout est peur…
Un cadeau lumineux. Tout est joyeux…
Inspiré d’ouvrages de la littérature enfantine, [Emotions] est une création intimiste, visuelle et poétique, qui raconte, sans parole, les petites et grandes émotions de la vie.
Par la comédienne Karine Le May de la Compagnie Arts et Symbiose. .
Médiathèque St Exupéry 6 rue Jean Moulin Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire bibliotheques@sevremoine.fr
English :
Immerse yourself in the magic of the festive season with a beautiful Christmas story in a show for young and old
German :
Tauchen Sie mit einer schönen Weihnachtsgeschichte durch eine Aufführung für Groß und Klein in den Zauber der Festtage ein
Italiano :
Immergetevi nella magia delle feste con una meravigliosa storia di Natale in uno spettacolo per grandi e piccini
Espanol :
Sumérjase en la magia de las fiestas con un maravilloso cuento de Navidad en un espectáculo para grandes y pequeños
L’événement Spectacle de Noël Emotion Sèvremoine a été mis à jour le 2025-11-05 par Pôle Tourisme ôsezMauges